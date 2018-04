Gyász

Meghalt Winnie Mandela

hirdetés

Az apartheid elleni harc egyik legfontosabb jelképe volt az a fénykép, amely azt ábrázolta, amint Winnie Mandela kéz a kézben sétál a 27 éves börtönbüntetéséből éppen kiszabadult Nelson Mandelával. Sokáig a nemzet anyjának is hívták őt, s házassága Mandelával 1996-ban véget ért. Összesen 36 évet töltöttek házastársként, ám ebből 27 év Mandela börtönbüntetésére esett. Míg férje rács mögött volt, őt is több évre ítélték az apartheid elleni harcban való részvétele miatt. Az apartheid-rezsim Dél-Afrikában 1994-ben dőlt össze.



Míg Nelson Mandela, az afrikai ország első fekete elnöke élete végéig megőrizte tekintélyét, a 81 éves korában elhunyt Winnie Mandela erkölcsi és jogi értelemben is megbukott: előbb egy emberrablási ügybe keveredett, majd az emberi jogok megsértése, végül pedig csalás és sikkasztás miatt ítélték el. Sokan támadták a miatt is, hogy támogatta azt a kínzási és kivégzési módot, melynek során az áldozat nyakára gumiabroncsot tettek, majd meggyújtották azt.



Családja közlése szerint Winnie Mandela hosszú betegség után halt meg, s idén többször is kórházba kellett őt szállítani. Nelson Mandela 2013-ban halt meg - írta a hvg.hu.