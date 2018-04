Migráció

Trump nem legalizálja a fiatal bevándorlók státusát

hirdetés

Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte: lezártnak tekinti az Egyesült Államokba illegális bevándorlóként érkezett, de már ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetéről folyó vitát, és nem legalizálja e fiatal bevándorlók státusát.



Az elnök, aki szokása szerint Twitter-bejegyzésben tudatta álláspontját, megjegyezte azt is, hogy az amerikai-mexikói határon a helyzet egyre veszélyesebb.



Trump, miután boldog húsvétot kívánt, leszögezte, hogy a határövezetben a határőrök "a nevetséges liberális (demokrata) törvények miatt" nem tudják megfelelően ellátni a munkájukat. A Mexikó felől érkező illegális bevándorlókra és kábítószer-kereskedőkre célozva Trump azt írta: "karavánokban jönnek, a republikánusoknak be kell vetniük a nukleáris megoldást, hogy most kemény törvényeket fogadjanak el". Majd hozzátette: "Nincs többé DACA-egyezség!".



A "karavánok" kifejezést Trump azt követően használta, hogy a Fox televízióban vasárnap terjedelmes riportot sugároztak arról, hogy többnyire hondurasi, El Salvador-i és guatemalai migránsok "karavánokban" lépték át a mexikói határt, és tartanak az Egyesült Államok felé, feltételezhetően illegálisan akarnak belépni, vagy menedékjogot kérnek. A riport szerint az elmúlt napokban ezer-ezerötszáz közép-amerikai lépte át a mexikói határt, és - a Fox által "menekültkaravánnak" nevezett - tömeg bevándorlását a Pueblo Sin Fronteras nevű amerikai csoport szervezi.

Donald Trump emellett ismét felvetette, hogy Washington esetleg felmondja az éppen újratárgyalás alatt álló Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA).



A Késleltetett Cselekvés a Gyermekkorban Érkezettekért (DACA) programot az előző elnök, Barack Obama hívta életre 2015-ben, és azon fiataloknak nyújt oltalmat a kitoloncolás ellen, akiket illegális bevándorlóként érkező szüleik hoztak kisgyermekként az Egyesült Államokba, s aztán ott is nőttek fel. A programban részt vevő, mintegy 800 ezer fiatal jogszerűen tartózkodhat, tanulhat és vállalhat munkát az Egyesült Államokban.



Donald Trump korábban a DACA-program megszüntetését helyezte kilátásba, majd az idén március végéig adott határidőt a törvényhozóknak arra, hogy megállapodjanak egy olyan átfogó bevándorlási törvényben, amely magában foglalja a DACA-fiatalok sorsának rendezését is. Trump azonban a demokrata törvényhozóknak teendő engedményért cserében az amerikai-mexikói határon építendő fal finanszírozását kérte. Ilyen megegyezés azonban a törvényhozásban a megadott határidőig nem kovácsolódott ki.



Amerikai sajtójelentések szerint a mexikói elnökválasztás esélyes jelöltje, Andrés Manuel López Obrador vasárnap az amerikai-mexikói határ közelében indította el választási kampányát, és azt hangoztatta, hogy amennyiben ő nyeri a július elsején tartandó voksolást, keményebben lép majd fel Trumppal szemben. Egyúttal tiszteletet követelt a mexikóiaknak Washingtontól.