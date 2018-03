Ünnep

Szíriai menekültcsalád vitte Jézus keresztjét Ferenc pápa megemlékezésén

A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig, ahogy a hívők felelevenítik Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását.

A via crucis, azaz a keresztút évszázadokra visszatekintő hagyomány. A 81 éves Ferenc pápa maga nem vesz részt a menetben, hanem egy emelvényről figyeli a csaknem kétórás eseményt, amelynek során többen veszik majd magukra a keresztet. Olasz középiskolások mellett egy szíriai menekültcsalád és iraki nővérek is részt vettek a stációk megelevenítésében - írta a hvg.hu.



A szíriai és iraki vendégek az Iszlám Állam elől menekültek el. Az eseményt tízezrek követték a helyszínen. Pénteken a müncheni érsek is fontos üzenetre használta a bajor fővárosban megrendezett körmenetet, és elítélte az iszlám hitűek elleni politikai gyűlöletkeltést.



"Tekints a megfeszített Krisztusra: belőle fakad a reményünk az örök életre" - írta péntek este a pápa a Twitteren. Az egyházfő a keresztút végén várhatóan megáldja majd az egybegyűlteket.