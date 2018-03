Tragédia

Sokan meghaltak egy közúti balesetben Kelet-Törökországban

Lámpaoszlopnak ütközött és kigyulladt péntekre virradóra egy kisbusz a kelet-törökországi Igdir tartományban, a szerencsétlenségben 17 ember meghalt, 36 megsérült péntekre virradóra - adta hírül a Hürriyet török napilap internetes oldalán.



A kisbuszban afgán, pakisztáni és iráni illegális bevándorlók utaztak. Az ütközés következtében többen kirepültek a járműből. A szerencsétlenséget súlyosbította, hogy egy másik kisbusz átgázolt rajtuk.



Az első kisbuszt 14 embert szállíthatott volna, ennek ellenére több mint 50-en utaztak benne, köztük nők. Az utasok illegális úton léptek be Törökországba Irán felől. A jármű sofőrje szintén életét vesztette, kilétét egyelőre nem tudtak megállapítani.



A második kisbuszban ugyancsak illegális bevándorlók utaztak.



A tragikus baleset az Igdirt Kars tartománnyal összekötő főúton történt, közel az igdiri polgári repülőtér bejáratához.



A hatóságok mentőket, tűzoltókat, katasztrófaelhárítókat és csendőröket is a helyszínre vezényeltek.



Mire a lángra lobbant kisbuszt eloltották, már teljesen kiégett.



Az áldozatokat az igdiri állami kórházba vitték. Több sérültnek súlyos az állapota, hét emberen műtétet hajtanak végre.



Igdir tartomány kormányzója, Enver Ünlü a baleset helyszínén tett nyilatkozatában elmondta: Igdirben gyakori jelenség az embercsempészet. A csempészek mint egy "halrajt", úgy tuszkolják be az embereket a kisbuszokba.



A környező falvakból az ellenőrző pontok kikerülésével gyűjtik össze az illegális bevándorlókat, és az éjszaka leple alatt Karsba, valamint Erzurum tartományba viszik tovább őket. "Annak ellenére, hogy a csendőrség és a rendőrség minden intézkedést megtesz, sajnos száz százalékban nem tudja ezt megelőzni" - fogalmazott.