1300 milliárd forintnak megfelelő összeg tűnt el

Az FBI figyel egy magyar férfit, aki állítólag uniós pénzeket segített külföldre vinni

A Magyar Nemzet cikke szerint az Egyesült Államokban egy olyan magyar állampolgár került az FBI tanúvédelmi programjába, akinek kulcsszerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.



A lap úgy tudja: az amerikai hatóságok a magyar férfit egy olyan hálózat részének tartják, aminek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra.



Az amerikaiak gyanúja az, hogy a hatalmas összeg a nyertes uniós pályázatok után lehúzott alkotmányos költségek, vagyis a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék. Az FBI szerint az összeget a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.



A néhány millió eurós összegben felvett pénzeket a futárok gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén vihették külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. Az amerikaiak feltételezése szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle.



A Magyar Nemzet szerint a magyar férfi vallomása alapján az amerikaiak konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták, hogy semmilyen bűncselekményre utaló nyomot sem találtak.



A lap megjegyzi, hogy a magyar férfit a magyar hatóságok is keresik pénzmosás gyanújával. Csakhogy az amerikaiak tavaly március óta hiába jelezték többször is a magyar hatóságoknak, hogy a férfi náluk van, és bármikor ki tudják hallgatni az FBI jelenlétében, a magyar nyomozók valamiért nem éltek a lehetőséggel. A magyar állampolgár a nemzetközi körözés ellenére egyébként szabadon közlekedik az Egyesült Államokban.