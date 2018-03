Először repült nonstop járat Ausztráliából Londonba

A Qantas ausztrál nemzeti légitársaság Boeing 787-9-es repülőgépe helyi idő szerint szombat este 19 órakor szállt fel a nyugat-ausztráliai Perth nagyváros nemzetközi repülőteréről, és 17 óra 2 perces repülés után, brit idő szerint vasárnap reggel 5 óra 3 perckor szállt le a londoni Heathrow repülőtéren, 14 498 kilométer megtétele után.



Az új járat jelenleg a polgári repülés második leghosszabb nonstop menetrendszerű járata. A leghosszabb leszállás nélküli járatot a Qatar légitársaság működteti Doha és az új-zélandi Auckland között, de ez a táv is csak 32 kilométerrel haladja meg a Qantas új Perth-London járatának hosszát.



A Qantas eddigi leghosszabb, nem egészen 14 ezer kilométeres leszállás nélküli menetrendszerű járata a Sydney és Dallas között járat volt.



Az ausztrál légitársaság eddig is közlekedtetett napi járatokat Londonba Airbus A380-as óriásgépekkel, de ezek útközben leszállnak Dubajban. E járatok menetideje a technikai megállóval együtt - az útvonaltól és az időjárási viszonyoktól is függően - 20-22 óra.



A Perth-ből vasárnap reggel érkezett nonstop járaton utazott Alan Joyce, a Qantas vezérigazgatója is.



A járatnyitó repülőgép szinte vadonatúj: a Qantas a múlt hónapban vette át és állította forgalomba. A Boeing 787-est a típus átlagánál szellősebben rendezték be: a gép turistaosztályán 166, a Premium Economy - a turista- és a business-osztály közötti szintű - részlegben 28, business-osztályon 42 ülés van; ez utóbbiakat ággyá lehet alakítani.



A Qantas 1947-ben indította menetrendszerű járatait Ausztrália és London között, de akkor az út négy napig tartott, hét leszállás közbeiktatásával.



A Perth-ből érkezett vasárnapi nonstop járaton több utas önkéntes kísérletnek vetette alá magát: különböző kisméretű orvosi észlelőműszereket viseltek, amelyek feljegyezték mentális állapotuk változását, étkezési és fizikai aktivitásukat, és azt, hogy mennyit aludtak az úton.



A Qantas hamarosan más európai nagyvárosokba is tervez leszállás nélküli járatokat indítani.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️🇦🇺🇬🇧



Look at how it compares to the original 'kangaroo route' ✈#5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G