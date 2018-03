Veszélyes hulladék

Többtonnányi emberi maradványra bukkantak az ipari negyedben

hirdetés

Az elhagyott raktártelepen biológiai anyagokat, kötszereket, ampullákat tároltak vizsgálati mintákkal együtt több hónapon át. Fagypont alatti hőmérsékletnél is szörnyű bűz terjengett a környéken, ez vezette a közelben dolgozókat a hátborzongató felfedezésre – derült ki a TSZN helyszíni beszámolójából, amit az unian.ua/Kárpátalja.net tett közzé.



Mint kiderült, egy betört ablakú épületben, amelyet senki nem őrzött, orvosi eszközöket és emberi maradványokat tároltak. "Egy kezet láttak, egy lábat – ezek hulltak ki a zacskókból. Itt kutyák, macskák szaladgálnak, nyilván mindezt szétszaggatták” – feltételezi egy, a hírműsor által megszólaltatott helyi lakos.



Az emberek riasztották a hatóságokat. A rendőrök kihallgatták a tanúkat – néhány közeli raktár és kisebb üzem dolgozóit. Kiderült, hogy a terület annak a cégnek a tulajdona, amely elszállította Dnyipro és Zaporizzsja egészségügyi intézményeiből a hulladékot.



Az SZBU információi szerint mintegy négytonnányi hulladékot tároltak a raktárban. A hulladékból másfél tonna műtétek után visszamaradt biológiai hulladék volt, amely többek között a tbc kórokozójával érintkező intézményekből származott. További 2,5 tonnát tettek ki a felhasznált orvosi eszközök. Köztük higanyt és nehézfémeket tartalmazó készülékeket is találtak.



A hulladékért felelős cégnél azt állították, hogy rég elszállították volna a maradványokat, hogy megsemmisítsék azokat, de nem tehették, mivel Újév előtt a bíróság a dnyiprói bűnüldöző szervek beadványa nyomán lefoglalta a tulajdont. Vagyis a hulladék mintegy két és fél hónapig hevert a raktárban. A vállalat képviselőjének elmondása szerint ők nem nyúlhattak semmihez, sőt a helyzetükkel sem voltak tisztában, hiszen két hónap alatt sem gyanúsítottak, sem vádlottak, sem tanúk nem lettek.



A cégnél azt ígérték, a hónap végéig megtisztítják a területet. Az ökoaktivisták most választ várnak a hatóságoktól: hogyan tárolhattak veszélyes hulladékokat arra alkalmatlan helyiségben, illetve nem kerülhettek-e veszélyes anyagok a környezetbe az esetből kifolyólag. Az illetékesek azt ígérik, kivizsgálják a történteket.