Drónnal mentettek így életet - videó

Szinte sci-fibe illő, ahogyan a felvételen a drón az úszók fölé repül, majd ledobja a vízbe a mentőeszközt, ami önfelfújó üzemmódban azonnal a két bajbajutott segítségére van, meg tudnak kapaszkodni. Ez volt az első drónnal végzett vízimentés. A pilóta nélküli repülő gépezet nem csak erre jó, a cápákat is figyelemmel lehet kísérni, az utóbbi időben ugyanis volt egy pár cápatámadás az ausztrál partoknál.

This drone came to the rescue! pic.twitter.com/D1kvJAsbtX