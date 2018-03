Franciaország

Fegyveres túszejtés egy francia szupermarketben

Túszokat ejtett péntek délelőtt egy fegyveres egy szupermarketben a dél-franciaországi Carcassone-tól keletre található Trebes településen - jelentette a BFM francia hírtelevízió.



Aude megye prefektúrája a Twitteren megerősítette, hogy "rendőrségi akció van folyamatban" Trebes-nél. A környéket teljesen lezárta a rendőrség.



A túszejtés délelőtt 11 órakor történt, szemtanúk több lövést is hallottak. Egyes információk szerint a támadásnak legalább egy halottja is van.



A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.



A csendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú azt mondta, hogy amikor a támadó bement az üzletbe, azt kiáltotta, hogy "Allah akbar". A csendőrség úgy tudja, hogy egy vagy két ember legalábbis megsebesült a lövésektől a szupermarketben.



A BFM úgy értesült a párizsi ügyészségtől, hogy a férfi azt mondta: az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nevében lép fel.



Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást.



Édouard Philippe miniszterelnök "komolynak" nevezte a helyzet.



"Carcassonne közelében egy férfi elbarikádozta magát egy szupermarketben túszokkal. Ez komoly helyzet" - mondta a kormányfő a kelet-franciaországi Mulhouse-ban.



A belügyminisztérium azt kérte a sajtó munkatartásaitól, hogy egyelőre ne menjenek a helyszín közelébe, és ne zavarják a rendőri erők fellépését, illetve ne tegyenek közzé olyan "szóbeszédeket", amelyek megzavarhatják a tájékoztatást. A tárca jelezte, hogy a Twitteren folyamatosan tájékoztat a rendőri beavatkozás fejleményeiről.

