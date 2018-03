Németország

Életfogytiglanra ítélték a diáklányt megerőszakoló és megölő afgánt

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön Németországban egy afgán menedékkérőt egy német diáklány megerőszakolása és meggyilkolása miatt. 2018.03.22 14:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A freiburgi tartományi bíróság bizonyítottnak találta, hogy a Husszein K. néven azonosított vádlott 2016 októberében különösen súlyos bűncselekményt követett el, áldozatát egy helyi parkban többször megerőszakolta, majd a park melletti folyóba dobta.



Az igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint a 19 éves lány haláltusája legalább egy óráig tartott a Dreisam folyó vizében – emelték ki az ítélet indoklásában. A bűncselekmény különösen súlyos, ezért az elkövetőnek életfogytig kiemelt biztonsági őrizetben kell maradnia.



Helyszíni beszámolók szerint a teljesen megtelt tárgyalóteremben tapssal fogadták az ítéletet. Husszein K. a per egy tavaly szeptemberi tárgyalási napján beismerő vallomást tett.



Elmondta, hogy alkoholt és kábítószert is fogyasztott, amikor orvostanhallgató áldozata elkerékpározott mellette. Lerángatta a bicikliről, megerőszakolta, majd öntudatlan állapotban a folyóba dobta, ahol a diáklány megfulladt. Husszein K. bocsánatot kért az áldozat családjától.



Azt állította, hogy a gyilkosság idején 18 éves volt, több szakértői elemzés szerint viszont a 22 éves kort is betöltötte. Így végül nem a fiatalkorúakra, hanem a felnőttekre vonatkozó büntetőjogi szabályok alapján hoztak ítéletet perében.



Az afgán férfi 2015-ben, papírok nélkül érkezett Németországba. Görögországban 2013-ban 10 év börtönre ítélték egy fiatal nő elleni erőszak miatt. Két évvel később feltételesen szabadlábra került, és eltűnt az országból.