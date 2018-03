Terrorizmusról szót sem ejtett

Halála előtt videóvallomást rögzített a texasi sorozatrobbantó

hirdetés

A 23 éves Mark Conditt - aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában -, a mobiltelefonján rögzítette mondandóját. Részletezte, hogyan készített összesen hét robbanószerkezetet, amelyek közül öt fel is robbant, egyet a rendőrök hatástalanítottak, a hetedikkel pedig önmagát robbantotta fel, amikor a rendőrök körülvették őt.

Brian Manley, az austini rendőrség vezetője újságíróknak elmondta: a fiatal férfi szót sem ejtett sem terrorizmusról, sem valaki vagy valami iránti gyűlöletről. "Egy önmagával küszködő, súlyos magánéleti problémáktól szenvedő fiatal férfi jajkiáltása volt ez, aki a saját életének kihívásait sorolta a 23 perces vallomásban" - fogalmazott a rendőrfőnök, aki kifejezetten vallomásnak minősítette a Mark Conditt telefonján talált videót. Elmondta azt is: bár a rendőrség tovább vizsgálódik, hogy volt-e tettestársa, szinte bizonyos, hogy Conditt valamennyi bombát egymaga készítette, a Home Depot nevű barkácsboltban vásárolt anyagokból.



A Los Angeles Times című lap információi szerint a rendőrség egy listát is talált, amelyen azoknak a nevei szerepeltek lakcímeikkel együtt, akik ellen Conditt további merényleteket akart elkövetni. Egyikük Michael McCaul, texasi republikánus képviselő, a képviselőház belbiztonsági bizottságának elnöke volt. A rendőrség egyébként az egyik merénylet helyszínén, egy boltban és előtte felszerelt kamerák segítségével találta meg a férfit. Ám amikor az autójához közeledtek, hogy letartóztassák, Mark Conditt felrobbantotta magát.



A halálos áldozatokat is követelő robbantássorozat március 2-a óta tartotta rémületben Texast. A nyomozás 2013 - a bostoni maratoni futóversenyen elkövetett bombarobbantásos merénylet - óta a legkiterjedtebb és legszélesebb körű nyomozás volt az Egyesült Államokban. Mintegy 500 nyomozó vett részt benne, köztük a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) különleges szakemberei is.