Újabb botrányos jelenet a koszovói parlamentben

Ismét könnygázgránátot dobtak a koszovói parlament üléstermébe az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) párt képviselői szerdán, hogy megakadályozzák a Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálását.



A könnygázgránátot az ülés szünetében aktiválta két képviselő a teremben. A szünetet azért rendelték el, mert a parlament külügyi bizottsága újabb módosító indítványokról kívánt tárgyalni.



A pristinai parlament kedden kezdett ülésén vitatta meg a határegyezmény ratifikálására vonatkozó javaslatot, szavazni azonban már nem tudtak, mert az ülés végére csak 69 képviselő maradt, a határmegállapodás ratifikálásához pedig kétharmados többségre van szükség, a 120 képviselő közül 80-nak az "igen" szavazatára.



Montenegró és Koszovó 2015-ben Bécsben írta alá a két ország pontos határvonalát kijelölő dokumentumot, ám azt a két parlamentnek is be kellett cikkelyeznie.



A pristinai ellenzék, főként az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) könnygázgránátokkal akadályozta többször is a képviselőház munkáját, így tiltakoztak a megállapodás ellen. Véleményük szerint a határegyezmény káros Koszovóra nézve, mert általa több mint nyolcezer hektár koszovói terület kerül a szomszédos országhoz. A tiltakozások végül a kormány elleni bizalmatlansági indítványhoz vezettek, így az Isa Mustafa vezette akkori vezetésnek tavaly májusban távoznia kellett. Az új miniszterelnök Ramush Haradinaj lett, és noha pártja korábban ellenezte a határegyezményt, kormányfőként ő is a ratifikálás mellett szólalt fel.



A határegyezmény ratifikálása az egyetlen, még fennálló feltétele annak, hogy az Európai Unió eltörölje a koszovói állampolgárokkal szembeni vízumkényszert.