Szkripal-ügy

Megkezdődött a kiutasított orosz diplomaták hazaköltöztetése - videó

Megkezdődött kedden, egy nappal az egyhetes határidő lejárta előtt azoknak az orosz diplomatáknak a hazaköltöztetése, akiket a brit kormány a délnyugat-angliai Salisbury városában március elején idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet miatt utasított ki Nagy-Britanniából.



A brit kormány nemzetbiztonsági bizottsága kedden ülést tartott, de úgy döntött, hogy nem foganatosít újabb szankciókat Oroszországgal szemben.



A kormány múlt szerdán a londoni orosz nagykövetség 23 olyan diplomatáját szólította fel egy héten belüli távozásra, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában. London emellett felfüggesztett minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal, és ennek jegyében visszavonta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni látogatásra szóló meghívását.

Theresa May brit miniszterelnök a kiutasítási döntésről és annak előzményeiről adott múlt heti parlamenti tájékoztatójában közölte, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint a novicsok nevű, orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szergej Szkripal egykori orosz katonai hírszerzőtiszt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynöke és lánya, Julija Szkripal megmérgezéséhez.



Az incidens március 4-én történt. Mindkettőjüket azóta is válságos, de stabil állapotban kezelik Salisbury kórházában.



A brit kormány hivatalos álláspontja szerint "nagyon valószínű", hogy a mérgezéses támadásért az orosz államot terheli a felelősség. Boris Johnson brit külügyminiszter minapi nyilatkozata szerint "elsöprően nagy valószínűséggel" Vlagyimir Putyin orosz elnök döntött az akcióról.



Orosz részről folyamatosan cáfolják a brit vádakat. A brit médiában megszólaltatott orosz diplomaták még a novicsok néven azonosított idegméreg-hatóanyag létezését is tagadták.



Kedden mindazonáltal költöztetőcégek zárt rakterű teherautóinak sora hagyta el a londoni Kensington kerületben lévő orosz nagykövetség hivatalainak és rezidenciáinak hatalmas épületegyüttesét, a kiutasított diplomaták és hozzátartozóik - hozzávetőleg 80 ember, köztük gyerekek - pedig buszokkal távoztak a komplexumból.



A diplomatákat és családtagjaikat a londoni Stansted repülőtérről szállította haza a Rosszija légitársaság különgépe kedden kora este.



Moszkva szombaton a brit intézkedéseknél szélesebb körű válaszlépéseket jelentett be. Az orosz kormány 23 brit diplomatát kiutasított, emellett visszavonta a szentpétervári brit főkonzulátus működési engedélyét, és leállíttatta Oroszország területén a világ több mint száz országában kulturális és oktatási tevékenységet folytató British Council tevékenységét.



A brit kormány mellett működő nemzetbiztonsági bizottság kedden megtartotta szokásos heti ülését, amelynek napirendjén az esetleges további szankciók lehetősége szerepelt.



Az ülésen azonban végül az a döntés született, hogy Nagy-Britannia most nem alkalmaz újabb ellenintézkedéseket, de Theresa May miniszterelnök az értekezlet után részletek nélkül közölte: London "aktívan tanulmányozza" egyéb lépések lehetőségét, és készen áll arra, hogy e lépéseket bármikor megtegye.



A Downing Street szóvivője nem sokkal később közölte: a brit határőrizeti hatóságok megszigorították a brit repülőtereken leszálló magánrepülőgépek ellenőrzését, annak "fokozott megfigyelésére és nyomon követésére", hogy e gépekkel kik érkeznek Nagy-Britannia területére.