USA

Lövöldözés egy amerikai középiskolában

A Great Mills Középiskola Maryland déli részén található, Washingtontól körülbelül 90 kilométerre, és 1600 diák jár oda.



A rendőrség a helyszínen van, a szülőket arra kérték, ne menjenek az iskolához.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 2018. március 20.

Az NBC Washington több sérültről is beszámolt, de ezt a hatóságok még nem erősítették meg.

We are closely monitoring the situation at Great Mills High School. @MDSP is in touch with local law enforcement and ready to provide support. Our prayers are with students, school personnel, and first responders. - Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 2018. március 20.

Jonathan Freese, az iskola egyik diákja a CNN-nek elmondta, hogy a rendőrök már behatoltak az iskolába: jelenleg a termeket vizsgálják át, és minden diákot kikísérnek az intézményből.

Pause for a minute and let the authorities do their job.



Any initial information coming out of Maryland may not be accurate.



Don't feed the rumor mill. pic.twitter.com/Adl7Qkv3lq — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 2018. március 20.

A szövetségi nyomozók is a helyszínre tartanak.



Tim Cameron seriff azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés reggel történt az iskolakezdés után nem sokkal. Hárman sérültek meg a lövöldözés során, de senki se halt meg. Az NBC szerint az egyik sérült a fegyveres.



Cikkünk folyamatosan frissül!