Zaklatási ügyek

Feloldották a titoktartást a Weinstein-ügyben, csődbe ment a vállalat

Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak. 2018.03.20 12:02 MTI

"Bár reméltük, hogy elkerüljük a bíróságot és sikerül eladni a céget, a vállalat vezetése örömmel fogadta a vagyonértékek maximalizására vonatkozó tervet, amellyel a lehető legtöbb munkahelyet megőrizheti és igazságot szolgáltathat az áldozatoknak" - fogalmazott Bob Weinstein, a vállalat társalapítója, Harvey Weinstein fivére a csődbírósági védelemről hétfőn kiadott közleményében.



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a Weinstein Co.-nak a bírósági dokumentumok alapján 200-999 közötti hitelezője van, eszközökben és becsült forrásokban pedig 500 millió és egymilliárd dollár közötti vagyona. A legnagyobb 30 hitelezője között szerepel 14,4 millió dollárral a Wanda Pictures, 5,6 millió dollárral a Viacom és 3,7 millió dollárral a Sony. Több csúcskategóriás ügyvédi irodának is dollármilliókkal tartozik a cég. A lap szerint a bankcsőd nem vet véget sem Weinstein, sem a vállalatvezetés problémáinak.



A cég azt is bejelentette, hogy Harvey Weinstein zaklatásainak áldozatait és tanúit feloldja a titoktartási szerződések hatálya alól, melyek eddig megakadályozták, hogy megszólaljanak.



A lépést régóta sürgette Eric Schneiderman, New York állam főügyésze, aki a múlt hónapban pert indított a cég ellen az alkalmazottak nevében. A főügyész közleményben üdvözölte a titoktartási szerződések megszüntetését.



A számos Oscar-díjas film mögött álló Weinstein Co. tavaly ősszel indult el a lejtőn, miután nyilvánosságra került, hogy a befolyásos producer, Harvey Weinstein évtizedeken át szexuálisan zaklatott színésznőket és alkalmazottakat, több színésznő pedig szexuális erőszakkal is megvádolta. A bukott filmmogul ellen New Yorkban, Los Angelesben és Londonban is rendőrségi vizsgálat folyik a bejelentések alapján.

New York kormányzója, Andrew Cuomo hétfőn arra utasította az állam főügyészét, hogy vizsgáljon felül egy 2015-ös ügyet, amelyben egy olasz modell, Ambra Battilana Gutierrez feljelentése ellenére nem emeltek vádat Weinstein ellen szexuális zaklatás miatt.



Cuomo az utasítással a szexuális zaklatások áldozatainak védelmére létrehozott Time's Up! szervezet felszólítására reagált. A csoport közleményében arra utalt, hogy a 2015-ös ügyben a manhattani kerületi ügyészség Weinstein nyomására szüntette meg a vizsgálatot.