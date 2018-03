Orosz elnökválasztás

Zeman gratulált Putyinnak, szívesen látná Prágában

hirdetés

Milos Zeman cseh államfő hétfőn táviratban gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megválasztásához, és közölte vele, hogy szívesen látná Prágában.



"Nem titkolom, számoltam az ön újraválasztásával, ezért az számomra nem meglepetés. Az ön meggyőző győzelme annak bizonyítéka, hogy az oroszok nagy többsége stabilitást, kiszámíthatóságot és kiszámítható jövőt akar, amelyet ön testesít meg" - idézte a cseh államfő táviratát Jirí Ovcácek elnöki szóvivő.



Zeman számára "őszinte örömet" jelentene, ha a következő években is folytathatná Putyinnal "a baráti, nyílt és eredményes személyes kapcsolatokat". A cseh elnök örülne, ha vendégül láthatná Putyint Csehországban.



Andrej Babis ügyvezető cseh miniszterelnök szerint Vlagyimir Putyin győzelme várható volt. "Úgy gondolom, hogy ez nem meglepetés. A nagy-britanniai támadás után (Szkripal-ügy) a kapcsolatok Oroszországgal lényegesen rosszabbodnak. Meglátjuk, milyenek lesznek a fejlemények" - nyilatkozta Putyin újraválasztásával összefüggésben az ügyvezető cseh kormányfő.



Jan Hamácek, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke szintén felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben rosszabbodtak Oroszország és az uniós államok kapcsolatai, de reméli, hogy Putyin mindent megtesz javulásuk érdekében. "Remélem, hogy Putyin elnök a következő években megpróbálja csökkenteni a feszültséget Európában. Az együttműködés által mindkét fél nyerhet. A labda azonban jelenleg Oroszország térfelén van" - mondta újságíróknak Hamácek.



"Az orosz választás megmutatta, hogy a demokrácia nemcsak egy választási mechanizmus, hanem több annál. Az orosz választást tiszteletben tartjuk, a mi választásunk, hogy ne kerüljünk Oroszország befolyása alá. Szeretnénk, ha ezt Oroszország is tiszteletben tartaná" - jelentette ki Petr Fiala, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt elnöke.



Vojtech Filip, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke gratulált Putyinnak. Leszögezte: Oroszország a világpolitika kétségtelenül fontos játékosa, s bízik abban, hogy a cseh-orosz kapcsolatok a jövőben is korrektek lesznek.