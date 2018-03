Orosz elnökválasztás

A Fehér Ház nem gratulál Putyinnak, de együttműködik Oroszországgal

hirdetés

A Fehér Ház nem gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az újraválasztásához, de együttműködik Oroszországgal azokon a területeken, ahol lehet - mondta Hogan Gidley, az elnöki hivatal egyik szóvivője újságíróknak hétfőn.



Gidley a New Hampshire államba tartó elnöki különgépen tájékoztatta az újságírókat minderről.



A szóvivő közölte: Donald Trump nem gratulált telefonon az orosz elnöknek, és nem is szerepel a tervek között ilyen jellegű telefonhívás.



Hogan Gidley úgy fogalmazott: a Fehér Ház számára nem volt meglepetés Vlagyimir Putyin választási győzelme.



"Azon dolgozunk majd, hogy ápoljuk kapcsolatainkat Oroszországgal , de megfizettetjük az árát, ha Oroszország az érdekeinket fenyegeti. Ugyanakkor keressük azokat a területeket is, amelyeken érdekeinknek megfelelően együttműködhetünk" - szögezte le a szóvivő.