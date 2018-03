Meghalt rákban 9/11 egyik hőse

Thomas Phelan kompkapitányként több száz ember evakuálásában segített a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadás idején. Ő volt a város egyik hőse.



"Hősiessége több száz ember életét mentette meg. Sosem feledjük szolgálatát és az általa hozott áldozatot" - írta Twitter-oldalán Bill de Blasio, a város polgármestere.



Phelan múlt pénteken hunyt el rákban, halálát a terrortámadással hozzák összefüggésbe. A merénylethez ugyanis több ezer ember rákos diagnózisát kötik, sok megbetegedést a robbanás során levegőbe került veszélyes anyagok okoztak.

In our city's darkest hour, @FDNY firefighter Thomas Phelan's heroism saved hundreds of lives. We will never forget his service and his sacrifice. https://t.co/dRn4xVFDza