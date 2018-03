Több százan rekedtek egy irányíthatatlanná vált kompon Japánban

A hajó egy acélbójának ütközött, ami valószínűleg tönkretette a hajtóművét. A parti őrség azt gyanítja, hogy a 8 tonna tömegű, több mint 10 méter magas bója lánca rátekeredett a hajócsavarra. Úgy tudni, hogy a csaknem 10 ezer tonnás hajó fedélzetén senki sem sérült meg, de a Fukuoka 2 nevű komp addig biztosan nem fog tudni elindulni, míg szakemberek nem ellenőrzik, hogy pontosan milyen és mekkora kár keletkezett benne.



Búvárok igyekeznek megállapítani, hogy a komp be tud-e hajózni magától a legközelebbi kikötőbe, vagy vontatni kell.



A Fukuoka 2 vasárnap 17 óra körül indult a Honsú szigetén fekvő Oszaka prefektúrából, és reggel 5.30 táján kellett volna befutnia a mintegy 400 kilométerre lévő Kitakjúsú kikötőjébe Kjúsú szigetén, Fukuoka prefektúrában. A baleset 19.35 órakor történt az Akasi-szorosban.

Yaponiyada sərnişin gəmisi mayakla toqquşub - VİDEO https://t.co/wTSmy9SZhQ



Ferry with 500 passengers still disabled, Inner Japan Sea



明石沖でフェリーふくおかⅡが立ち往生#Japan #Japanese #ships pic.twitter.com/5VJIUfQsbp