Illegális bevándorlás

A svéd kormány szavazatokat vár a beengedett bevándorlóktól

Egy a 70-es években Göteborgba kivándorolt magyar férfi szerint a svéd kormány azért engedi be "orrvérzésig" a bevándorlókat, mert szavazatokat vár tőlük. 2018.03.18 05:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szirányi László az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amelyeket érdemes elkerülni. Elismerte, hogy ő is bevándorló, de megjegyezte: a 30 évvel ezelőtti helyzetet nem szabad összehasonlítani a mostanival.



Mint mondta, most a szocialisták, szociáldemokraták a zöldekkel együtt kormányoznak Svédországban és "orrvérzésig" engedik be a migránsokat, de mindezt politikai okokból teszik. Szociális juttatásokat, utazási bérletet és lakást adnak az embereknek, cserébe pedig szavazatokat várnak tőlük - tette hozzá.