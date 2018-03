Szkripal-ügy

Moszkva szerint Csehországból is származhatott a méreg, Prága cáfolja

2018.03.18

Csehországból is származhatott a Novicsok nevű idegméreg, amellyel néhány napja az angliai Salisburyban megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium szóvivője. A cseh védelmi és külügyminiszter miniszter egyaránt visszautasította, hogy országukból szerezhették be az elkövetők a mérget.



A Novicsok nevű mérgező anyag a legnagyobb valószínűséggel Csehországból, Szlovákiából, Nagy-Britanniából vagy Svédországból származik - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérikum szóvivője szombaton a Rosszija 24 nevű orosz hírtelevízióban. Megjegyezte, hogy származási országként az Egyesült Államok is szóba jöhet.

Zaharova kijelentette: sem a Szovjetunióban, sem később Oroszországban nem fejlesztettek ki olyan anyagot, amelynek a neve Novicsok volt. A szóvivő nyilatkozata ellentmond a korábbi orosz és nyugati sajtóértesüléseknek.



Martin Stropnicky cseh külügyminiszter az orosz szóvivő nyilatkozatára reagálva közölte: elutasítják a Novicsok a Novicsok eredetéről megjelent állításokat, mert ezeket semmivel sem lehet bizonyítani. Stropnicky szerint "szokványos manipulációról" van szó minden bizonyíték nélkül.



Karla Slechtová, a cseh védelmi tárca vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy Csehország betartja a vegyi fegyverek gyártásáról és terjesztéséről szóló nemzetközi megállapodásokat. "A vád abszurd. Határozottan elutasítom. A 90-es évek elején aláírtuk, és azóta is betartjuk a vonatkozó nemzetközi megállapodásokat" - írta a Twitteren megjelent reagálásában Slechtová.



A BBC orosz hírszolgálata Vil Mirzajanovnak, a jelenleg az Egyesült Államokban élő orosz vegyésznek egy, a Moszkovszkije Novosztyi című lapban 1992-ben megjelent cikkére hivatkozva állította, hogy a Novicsokot még a Szovjetunióban fejlesztették ki. Mirzajanov a kilencvenes évek elején emigrált Oroszországból és az Egyesült Államokban telepedett le. A Interfax szerint az amerikaiak a kilencvenes évek elején orosz vegyi szakértőket vittek ki az Egyesült Államokba, akik ezen a téren "elértek bizonyos eredményeket".



Szergej Szkripal, aki ellen március elején a Novicsokot nevű idegmérget felhasználták, egykor az orosz katonai hírszerzés ezredese és a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt. Szkripalt, akit 2004-ben vett őrizetbe az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), hazaárulás címén 13 évi szabadságvesztésre ítélték. 2010-ben egy kémcsere keretében Oroszország átadta őt az Egyesült Államoknak. A volt hírszerző még abban az évben Nagy-Britanniában kapott menedéket és ott telepedett le.



A mérgezési ügyből súlyos brit-orosz diplomácia vita lett, London 23 orosz diplomatát utasított ki, illetve további oroszellenes intézkedéseket foganatosított. Moszkva hasonló lépésekkel válaszolt.