Törökország tagadja, hogy kórházra lőtt volna

2018.03.17 16:11 MTI

„Az Olajág hadművelet úgy folyik, hogy civileket, ártatlanokat és a környezetet ne érje bántódás a szíriai Afrín térségében” – derül ki a török hadsereg szombat reggeli Twitter-üzenetéből. Az afríni kórház ezzel szemben arról számolt be, hogy török ágyúzás érte az épületet, több tucatnyian megsérültek, és legkevesebb 16 ember meghalt a környék egyetlen kórházában.



A brit székhelyű Emberi Jogok Szíria Megfigyelőközpontja (OSDH) úgy tudja, két várandós nő is van a halottak között – Afrín ostroma hétfőn kezdődött. Azóta az OSDH szerint 43 ember halt meg.



Törökország januárban indított offenzívát Afrín térségében az ottani kurd fegyveresek ellen, akiket Ankara terroristának tart. A kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milícia a nyugati koalíció egyik legszorosabb szövetségese az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcban. Az Egyesült Államok fegyverekkel is támogatta őket. Ankara arra hivatkozva indította meg a támadást januárban, hogy a fegyverkező kurdok biztonsági fenyegetést jelentenek.



Törökország attól tart, hogy ha Szíria északi részén a kurdok bármiféle önállóságot szereznek maguknak, az a Törökországban élő, több mint tízmilliós kurd kisebbség önállósági törekvéseit is felerősíti.