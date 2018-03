Megkülönböztetés

Levetették fejkendőiket - perelnek a muzulmán nők

2018.03.17 15:09 MTI

„Azt követelni egy muzulmán nőtől, hogy fedje fel az arcát nyilvánosan olyan, mintha egy világi személyt arra köteleznének, hogy vetkőzzön meztelenre idegenek előtt” – érvel a két felperes panaszában. Ügyüket felkarolta a Fordulópont Nőknek és Családoknak (Turning Point for Women and Families) nevű ügyvédi csoport.



New York jogi hivatala nem utasította el a keresetet, hanem nyilatkozatban közölte, hogy megvizsgálja. Ugyanakkor értésre adta, hogy az arc elfedése vallási okból és az őrizetbe vétel során kötelező fotózás fontosságának mérlegelésekor szinte bizonyos, hogy a fedetlen arc fényképezésének lehetősége nyom majd többet a latban. Mindazonáltal – így a nyilatkozat – azok, akik vallásuk okán nem akarják felfedni arcukat, lehetőséget kapnak arra, hogy elkülönülten fényképezzék őket.