Szkripal-ügy

Moszkva durva provokációnak minősítette May beszédét, és válaszlépéseket ígért

Precedens nélküli, a nemzetközi párbeszéd alapjait aláásó durva provokációnak minősítette az orosz külügyminisztérium szerdán Theresa May brit miniszterelnöknek a Szkripal-ügy kapcsán Oroszország "megbüntetéséről" elmondott beszédét, egyúttal közölte, hogy a brit lépésekre adandó válasz nem várat sokat magára.



May egyebek között 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak a királyi család és a kormány tagjai által történő bojkottálását jelentette be amiatt, hogy Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll.



Az orosz diplomáciai tárca ellenségesnek nevezte a London által bevezetendő büntetőintézkedéseket.