Zaklatási ügyek

Öt nő vádolta meg zaklatással a 83 éves sztárépítészt

Richard Meier Pritzker-díjas amerikai építész hat hónapra visszavonul a munkától, amit cégében végzett, miután négy volt munkatársnője, valamint egy ötödik nő, akivel egy projekten dolgozott együtt, szexuális zaklatással vádolta meg. 2018.03.14 12:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A The New York Times cikke részletesen idézi a nők beszámolót azokról az alkalmakról, amikor Meier erőszakoskodott velük.



A legrégibb eset az 1980-asévekben történt, amikor Meier a Los Angeles-i Getty Centert tervezte. Carol Vena-Mondt bútortervező elmondta, hogy az építész erőszakkal próbált vele nemi kapcsolatba lépni, miután meghívta vacsorára a lakására, ahol, mint kiderült, a nő volt az egyetlen vendég.



A többi vád a 2000-es évekből származik, olyan nőktől, akik Meierrel dolgoztak. Kettejükkel a lakásán viselkedett illetlenül az építész, egy harmadiktól azt kérte, hogy vetkőzzön le, miután meztelen nőkről készített képeit mutatta neki.



A negyedik nő arról számolt be, hogy egy céges összejövetelen Meier a ruháján keresztül megmarkolta az alsóneműjét.



Keddi közleményében Meier azt írta, hogy "haladéktalanul szabadságra megy" cégétől, a Richard Meier & Partners Architectstől.



"Mélyen felzaklattak azoknak a nőknek a beszámolói, akiket szavaim és tetteim megbántottak. Noha talán másképp emlékszünk vissza a történtekre, őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, akit viselkedésemmel megsértettem" - fogalmazott a 83 éves építész.



A társaság projektjeit Los Angeles-i és New York-i partnerek veszik át - írta a cég közleményében.



Meier elnyerte az építészet legnagyobb tekintélyű elismerését, a Pritzker-díjat. Olyan neves épületeket tervezett, mint a barcelonai Modern Művészetek Múzeuma, az atlantai High Múzeum vagy a hágai városháza.