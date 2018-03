Magyarság

Magyar nemzeti jelképek miatt bírságolták meg Sepsiszentgyörgy polgármesterét

hirdetés

A román zászlótörvény megsértésére hivatkozva ötezer lejes (330 ezer forint) bírságot szabott ki Kovászna megye prefektusa szerdán Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterre, miután a magyar nemzeti ünnepre készülve az elöljáró előző nap magyar nemzeti színekkel díszíttette a várost.



A prefektus azt kifogásolta, hogy "Magyarország zászlói" mellé nem helyezték ki Románia lobogóit is, mint ahogy azt a más országok hivatalos jelképeinek használatáról szóló törvényes rendelkezés előírja, és a polgármester a felszólítás ellenére sem volt hajlandó román zászlót tűzni minden magyar jelkép mellé.



Előzőleg a sepsiszentgyörgyi városháza közleményt adott ki "a félreértések tisztázása céljából", amelyben leszögezte, hogy a belvárosban található kovácsoltvas lámpaoszlopokra függőlegesen elhelyezett - több méter hosszú és csaknem egy méter széles piros-fehér-zöld - szimbólum "nem zászló, nem lobogó, hanem magyar nemzeti színű szalag".



A prefektusi felszólításra adott válaszában a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal közölte: a kitűzött szalagok, kokárdák egyike sem Magyarország hivatalos zászlója, "ugyanis a magyar nemzeti zászló nem azonos Magyarország zászlójával".



A polgármesteri hivatal ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy az idei március 15-i rendezvény vendége és díszszónoka Lázár János, a Magyarország miniszterelnökségét vezető miniszter lesz. Az ő fogadására kizárólag hivatalos látogatásának napján, vagyis március 15-én fogják kitűzni Románia zászlaja mellé Magyarország zászlaját.



A román zászlótörvény szerint más államok lobogóit az ország területén csak Románia zászlajával együtt, kizárólag külföldi hivatalosságok látogatása, nemzetközi találkozók vagy ünnepségek alkalmából, hivatalos épületeken, vagy a helyhatóságok által kijelölt köztereken szabad kitűzni.



Romániában egy hét éve elfogadott kormányhatározat szerint az országos szervezetekbe, szövetségekbe vagy egyesületekbe tömörült etnikai kisebbségek is "használhatják sajátos megkülönböztető jelképeiket sajátos akcióikon".



A székelyföldi megyék prefektusai - a román kormány helyi képviselői - az utóbbi években perek tucatjait indították azon magyar többségű önkormányzatok ellen, amelyek a közhivatalokra vagy közterekre kitűzték a székely vagy a magyar zászlót. Bár a zászlótörvény csak állami jelképekről rendelkezik, és nem tiltja más zászlók használatát, az önkormányzatok mégis rendre elveszítették az ellenük indított zászlópereket.