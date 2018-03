Pénzhamisítás

Filctollal rajzolt bankjegyekkel indult bevásárolni egy román férfi

hirdetés

Fénymásolással és egy kis filctollas belejavítással készített magának hamis 200 lejeseket egy román férfi. Az óvodás gyermekek rajztudását idéző "bankjegyeket" egy vásáron próbálta túróra, egyebekre költeni - számolt be a Főtér nevű román oldal.



Nehezen hihető, hogy ezeket bárki is valódinak hitte volna, mindenesetre kilenc "bankjegyet" is találtak az 50 éves férfinél. A rendőrség pénzhamisítás és hamis pénzzel való visszaélési kísérlet miatt indított eljárást ellene.