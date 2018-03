Terror

Újabb csomagbomba robbant Texas állam fővárosában

Robbanás történt hétfő reggel egy austini házban, helyi idő szerint reggel 6:44-kor. A bejáratnál találtak egy csomagot, amit bevittek a konyhába. Amikor kinyitották, felrobbant.



Ketten sérültek meg, egyikük, egy 17 éves fiú, belehalt sérüléseibe. A másik egy felnőtt nő, akit kórházba vittek, sérülései állítólag nem életveszélyesek - mondta a helyi rendőrfőkapitány.



A rendőrség, a tűzszerészek, és a tűzoltók mellett az FBI is embereket küldött a házhoz. A helyszínelés még tartott, amikor dél körül újabb csomagbomba robbant 6 kilométerrel távolabb. A sérült egy 75 éves latinó hölgy. Az otthona előtt talált egy csomagot. Amikor felvette, felrobbant. Kórházba vitték, állapota súlyos, de stabil, sérülései életveszélyesek.



A városban március 2-án is volt egy hasonló robbantás, abban egy 39 éves fekete férfi halt meg. A hatóságok szerint a 3 eset összefügg és lehet, hogy gyűlölet-bűncselekményekről van szó.



Ezek dobozolt csomagok, de nem akarjuk leszűkíteni a kört. Ha bárki bármilyen gyanús csomagot kap, hívjon fel minket, hogy megvizsgálhassuk, mert egy robbanószerkezetet többféleképpen el lehet rejteni - mondta a rendőrfőkapitány.



A hatóságok azt már megállapították, hogy a csomagokat nem a posta kézbesítette. A rendőrfőkapitány azt is elmondta, hogy a küldemények nem voltak különösebben nagyok.