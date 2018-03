Megmérgezett kettősügynök

Szkripal-ügy: ultimátumot kaptak az oroszok

A brit külügyminiszter szerint London szerdán válaszintézkedéseket jelent be, ha addig nem kap hiteles magyarázatot Oroszországtól az angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletre, amelyet Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal ellen követtek el idegméreg felhasználásával.



Boris Johnson keddi nyilatkozatában megerősítette: a brit kormány kedd éjfélig várja Moszkva magyarázatát arra, hogy miként használhatták az elkövetők a Wiltshire megyei kisvárosban a Novicsok idegméreg-hatóanyagot.



Theresa May brit miniszterelnök előző este, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint ezt az orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szkripal és lánya megmérgezéséhez.



Szakértők szerint ezt a hatóanyagot még a Szovjetunió fejlesztette ki a hidegháború idején, de Theresa May alsóházi felszólalásában azt mondta: a brit kormány feltételezése szerint Oroszországnak még mindig lehet gyártókapacitása e méreganyag előállítására.



May közölte: a brit kormány "nagyon valószínűnek" tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött Oroszország áll.



Boris Johnson keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: ha Moszkva meggyőző magyarázatot tud adni a történtekre, akkor London azt szeretné, hogy az orosz kormány teljes körű tájékoztatást adjon a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) is.



A brit külügyminiszter szerint ha a kormány nem kap hiteles magyarázatot Oroszországtól, akkor már szerdán bejelenti a brit válaszlépéseket.



Johnson kedden külön is nyilatkozott a BBC televíziónak, de nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni arra a kérdésre, hogy milyen brit válaszintézkedések jöhetnek szóba, csak annyit mondott, hogy London "intézkedéscsomagot" venne fontolóra.



Hangsúlyozta: nem zárja ki, hogy Moszkva a kedd éjféli határidőig hiteles magyarázattal áll elő a Salisburyben történtekre.



A keddi brit sajtóban megjelent lehetséges forgatókönyv-változatok szerint a válaszintézkedések között lehet Londonban dolgozó orosz diplomaták kiutasítása, a RT angol nyelvű orosz hírtelevízió nagy-britanniai sugárzásának leállítása, a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokság valamilyen szintű brit bojkottja vagy a Kremlhez kötődő orosz befektetők és ingatlantulajdonosok hozzáférésének megtagadása nagy-britanniai befektetéseikhez és vagyontárgyaikhoz.



A labdarúgó-világbajnokság esetleges brit bojkottjára Boris Johnson már a múlt héten is utalást tett. A külügyminiszter egy hete a londoni alsóházban kijelentette: ha kiderül, hogy Moszkva áll a mérgezéses incidens mögött, akkor "nagyon nehéz lenne elképzelni", hogy a sporteseményen az Egyesült Királyság "normál módon" képviseltethetné magát.

Johnson munkatársai nem sokkal később arról tájékoztatták a brit sajtót, hogy a külügyminiszter nem az angol labdarúgó-válogatott, hanem brit kormányzati illetékesek és sportági tisztviselők esetleges távol maradására utalt.



Az angol labdarúgó szövetség (FA) elnöke Vilmos herceg, a brit trón majdani várományosa, II. Erzsébet királynő unokája.



Amber Rudd brit belügyminiszter kedden, az alsóház belügyi bizottságának válaszolva utalást tett arra, hogy a brit hatóságok újra megvizsgálhatják több, az elmúlt években Nagy-Britanniában elhunyt orosz állampolgár halálának körülményeit.



A belügyi bizottság 14 ilyen haláleset újbóli kivizsgálását kérte a minisztertől.



Kedden nyilvánosságra hozott válaszában Rudd közölte: a kormány tudatában van annak, hogy e halálesetekkel kapcsolatban is elhangzottak az orosz állam esetleges érintettségére utaló feltételezések, de ezekben az ügyekben a rendőrségi és halottkémi vizsgálatok nem tártak fel bűncselekményre valló bizonyítékokat.



A belügyi bizottságnak küldött levelében a belügyminiszter azonban úgy fogalmazott: a következő hetekben ő is meg akar győződni arról, hogy "a feltételezések tényleg csak feltételezések", és ebben segítségére lesz a rendőrség, valamint a brit elhárítás (MI5).