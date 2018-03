Baleset

Ott, aznap valakinek meg kellett volna halnia - videó

Legalább is sokan így gondolnak a március 5-én történt eseményekre. Long Island, a sziget az Amerikai Egyesült Államok keleti partján, New York államban, közkedvelt hely, ám az egyik útján aznap a balszerencse hatványozottan is jelen volt. Nemcsak baleset történt, a fák ágai is letörtek, amik átszakították a villanyvezetékeket, áramkimaradást okozva a térségben. Ám amikor kiérkeztek a szakemberek, és megkezdték a kárelhárítást, hirtelen újra leszakadt egy faág, egyenesen a vezetékek közé, majdnem agyonütve az embereket.