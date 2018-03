Csalás

Több mint egymilliárd dollárnyi elsikkasztott malajziai közpénzt keresnek

A Wall Street farkasa című filmet jegyző Red Granite Pictures hollywoodi produkciós cég 60 millió dollárt fizet az Egyesült Államok kormányának az amerikai hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akciójának keretében, amelyben több mint egymilliárd dollárnyi elsikkasztott malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni.



Amerikai ügyészek szerint egy, a Najib Razak malajziai miniszterelnök által 2009-ben létrehozott gazdaságfejlesztési alapból (1MDB) - fedőcégek révén és részben amerikai bankokon keresztül - több mint 3 milliárd dollárt loptak ki nagy értékű New York-i és kaliforniai ingatlanokat, luxustermékeket, Monet- és Van Gogh-festményeket és repülőgépet vásárolva, valamint a Martin Scorsese rendezte Wall Street farkasa című film finanszírozásával.



2016 júliusában a svájci szövetségi hatóságok lefoglalták a sok millió dollárt érő Monet- és van Gogh-műveket a nemzetközi akció részeként. A Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Wall Street farkasa című 2013-as hollywoodi filmdráma finanszírozása ügyében pedig polgári per indult a filmet jegyző Red Granite Pictures produkciós cég ellen, amelynek egyik társalapítója Razak mostohafia volt.



Az ügyészség és a Red Granite Pictures Inc. közötti megállapodást csütörtökön hagyták jóvá a Los Angeles-i kerületi bíróságon - értesült az AP.



A megállapodás kitér a Los Angeles-i székhelyű Red Granite Pictures két másik filmjének, a nyomozók szerint ugyancsak 1MDB-s pénzből finanszírozott Dumb és Dumber kettyó, valamint a Megjött apuci! című filmekhez kötődő jogok és vagyontárgyak lefoglalására.



A produkciós cég közleményében azt írta, örül, hogy végre maga mögött tudhatja az ügyet és a filmkészítésre koncentrálhat.