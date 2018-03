Mérgezés

Kihantolták a Szkripal-család korábban elhunyt tagjait

Az idegméreggel meggyilkolt egykori orosz kém feleségének és fiának holttestét is kihantolta a brit rendőrség, hogy megvizsgálják, őket is megmérgezték-e néhány évvel ezelőtt. A sírokat biztonsági okokból ugyanúgy körbekordonozták, mint Szergej Szkripalék otthonát, hiszen az idegméreg-támadás miatt már 21 ember került kórházba, illetve szorult kezelésre – írtja az Euronews.



Az orosz külügyminiszter visszautasította azokat a találgatásokat, amelyek szerint Oroszországnak köze lehet a gyilkossághoz. Szergej Lavrov azt mondta, egyetlen konkrét tény sincsen a történtekről, szerinte csupán a britek hisztériakeltéséről van szó.



Közben Salisbury-ben már csaknem kétszáz katonát is bevetettek. Az ő feladatuk, hogy segítsenek a rendőröknek felkutatni és megtisztítani azokat a tárgyakat vagy járműveket, amelyek beszennyeződhettek az idegméreggel a támadás, vagy a holttestek elszállítása közben.