Emberi kézfejekkel teli zsákot találtak

A kínai határhoz közel, Ázsia egyik legnagyobb folyója, az Amur egyik szigetéről a rémisztő csomag. A Khabarovsk város közelében talált zsákban közel 30 pár emberi kézfej lapult, de a környéken még találtak elszórva is pár tenyeret.



A hatóságok egyelőre azt próbálják megállapítani, hogy friss amputált végtagokról van szó, régi, esetleg mumifikálódott testrészekről, vagy kórházi veszélyes hulladékról.

Gruesome scene as bag containing 54 severed hands found in Siberia https://t.co/J9LuP3NvbI pic.twitter.com/vK0kIg9maj