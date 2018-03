Mérgezés

Magyar orvos látta el az Angliában megmérgezett volt orosz kémet

Pont egy magyar doktor volt ügyeletben az angliai Salisbury kerületi kórház sürgősségi osztályán, amikor megérkezett a mentő az idegméreggel megtámadott Szergej Szkripallal és lányával, Julijával. 2018.03.09 09:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Závori Zoltán a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. Mint mondta, 2014-ben kezdett ott dolgozni, először egy fix szerződéses, rövid távú munkának indult, "de aztán én jól ereztem magam, a kórház meg elégedett volt a munkámmal; javasolták, hogy pályázzam meg a határozatlan idejű állást. Megpályáztam, megkaptam. Azóta lényegében itt élek."



A mérgezés napján történtekről elmondta: "Épp a végéhez közeledett a műszakom, amikor a helyi mentőszolgálattól kaptunk egy hívást, hogy úton vannak felénk egy fiatal, súlyos állapotú nőbeteggel, és hozzávetőleg 10 perc múlva érkeznek."



Mint magyarázta, az ilyen hívások teljesen rutinszerűek, arra hivatottak, hogy legyen idejük felkészülni, minél szervezettebben tudják átvenni a kritikus állapotú betegeket a prehospitális ellátóktól.



Elmondása szerint teljesen normális rutineljárásként indult az egész történet. Az első meglepetés az volt, hogy két beteg érkezett a mentővel. Ez szerencsére csak kisebb fennakadást okozott, mindkét páciens ellátását meg tudták kezdeni. Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen szer hatása alatt voltak.



Mint mondta, ő főleg a hölggyel foglalkozott, ő volt rosszabb állapotban, "de az édesapa is ott volt tőlem két méterre, folyamatosan kommunikáltunk a kollégákkal, segítettük egymás munkáját".



Ezután minden viszonylag gyorsak visszazökkent a megszokott kerékvágásba.



Závori elmondta azt is, nem fél, biztonságban érzi magát.



Arra a kérdésre, hogy hogyan derült ki, hogy idegméregről van szó, azt felelte: "Vannak különböző speciális tesztek, amelyek segítenek azonosítani a mérget, illetve sokszor a tünetekből vagy a kezelések által kiváltott változásokból is lehet következtetni. Az incidens különlegességét jól jelzi, hogy majdnem egy héttel utána is erről írnak a lapok. Európában szerencsére egyáltalán nem mindennapi, hogy valaki idegméreg által okozott tünetekkel jelentkezzen ellátásra."



Szergej Szkripal és lánya, Julija vasárnap lettek rosszul. Annyit már tudni lehet, hogy egy "nagyon ritka" idegméreg miatt kerültek válságos állapotba.



Mint ismeretes, a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során telepedett le Nagy-Britanniában.