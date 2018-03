Állati

Oroszlán kapott el egy fiatal lányt egy fesztiválon - 18+-os videó

Egy fiatal lányra támadt rá egy oroszlánkölyök egy fesztiválon, Szaúd-Arábiában. A megdöbbentő támadásról felvétel is készült. 2018.03.08 16:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az állat idomárát a rendőrség letartóztatta, és jelenleg is letartóztatásban van, a felháborodott közvéleménynek köszönhetően - írja a BBC News. A fesztivál szervezőjét is őrizetbe vették a hatóságok.



A lányt azután támadta meg a hat hónapos oroszlán, miután ő és még pár gyerek belépett az állat ketrecébe. A videófelvételen jól látható, ahogy az állat a sarokba szorítja a lányt, majd pedig felágaskodva elülső lábaival elkapja a fejét.



A lány sérülések nélkül megúszta a támadást. Az állat trénere azt nyilatkozta az egyik helyi hírportálnak, hogy az oroszlánt feltehetően a lány hajában lévő pillangós szalag érdekelte, azonban az állatot hozzászoktatták az emberekhez, és a karmait is eltávolították.