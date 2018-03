Már kilenc halálos áldozata van a kanyarónak Szerbiában

Járvány

Továbbra is terjed Szerbiában a kanyaró, a szerdai beszámolók szerint október óta már kilencen haltak bele a betegség okozta szövődményekbe. 2018.03.07 14:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a tavalyi év első kilenc hónapjában 12 kanyarós megbetegedést regisztráltak Szerbiában. Október óta viszont Szerbia és Koszovó területén összesen 3162 beteget vettek nyilvántartásba. A legfiatalabb beteg 15 napos, a legidősebb 70 éves volt. A legtöbb fertőzött az ötévesnél fiatalabbak közül került ki.



Mivel Szerbia saját tartományának tekinti Koszovót, így csak olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek a két ország betegeit összesítik.



Az egészségügyi intézmények tájékoztatása szerint a betegek 95 százaléka nem kapta meg a kellő védőoltásokat, illetve nem lehet tudni, hogy kapott-e vakcinát.



Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter az RTS reggeli műsorában beszélt a védőoltás jelentőségéről, és kiemelte, még körülbelül 30 ezer gyereket kell beoltani az országban, a szülők azonban gyakran az oltásellenes lobbinak hisznek, és elutasítják a vakcinát. Még a pénzbüntetés sem riasztja el őket - tette hozzá.



A legtöbb szerbiai óvodában már bevezették azt a szigorítást, amely szerint a gyerek csak az oltási igazolás felmutatásával járhat az intézménybe.



A belgrádi városi közegészségügyi intézet november elején figyelmeztetett a kanyarójárvány veszélyére, az országban azonban azóta sem hirdettek járványhelyzetet.



A szerb közegészségügyi intézet arra is figyelmeztetett, hogy védőoltásokkal megelőzhető a megbetegedés, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy jelentkezzenek azok, akik eddig nem kapták meg a szükséges vakcinákat. Emellett elkezdték beoltani az egészségügyi dolgozókat is, ugyanis 1993 előtt csak egyszer oltották be a gyerekeket, a kétszeres védőoltást csak ez után kezdték alkalmazni, így az 1980 előtt születetteknek nem megfelelő a védettsége a kanyaró ellen, ezért újra védőoltást kell kapniuk.