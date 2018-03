Gyilkossági kísérlet

Titokzatos mérgezés: Anglia kemény megtorlásra készül

"Fel kell hívnom a világ minden kormányának figyelmét arra, hogy nem maradnak büntetlenül a Nagy-Britannia területén ártatlan életek kioltására tett kísérletek." 2018.03.06 16:27

A rendőrség lefoglalta a kamerafelvételeket

Kemény válaszra számíthat Oroszország, ha bebizonyosodik, hogy köze van Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök megmérgezéséhez - mondta Boris Johnson brit külügyminiszter a londoni parlamentben kedden.



A 66 éves Szkripalt és 33 éves lányát, Juliját eszméletlenül találták hétfőn az angliai Salisburyben egy bevásárlóközpont előtti padon, és válságos állapotban szállították őket kórházba. Vélhetőleg megmérgezték őket, de egyelőre nem tudni, hogy ehhez milyen anyagot használtak.



"Bár hibás dolog lenne előítéletekkel közelíteni a nyomozáshoz, biztosíthatom róla a képviselőházat, hogy ha állami felelősségre utaló nyomokra bukkannak, akkor őfelsége kormánya ennek megfelelő szellemben és határozottan fog válaszolni" - tette hozzá Johnson.



A brit diplomácia vezetője szerint Nagy-Britannia akár új szankciókat is kiszabhat Oroszországra.



"Nem akarok senkire ujjal mutogatni" - hangsúlyozta Johnson. "Azonban fel kell hívnom a világ minden kormányának figyelmét arra, hogy nem maradnak büntetlenül a Nagy-Britannia területén ártatlan életek kioltására tett kísérletek" - mondta a politikus.



A külügyminiszter nyugtalanítónak nevezte a jelenlegi incidenst, amely Alekszandr Litvinyenko halálára emlékeztette őt. A Kremlt bíráló orosz állambiztonsági tisztet 2006-ban mérgezték meg radioakítv polóniumizotóppal a brit fővárosban. Moszkva következetesen tagadta, hogy köze lett volna Litvinyenko halálához.



Az orosz-brit kapcsolatok azóta is mélyponton vannak. Ehhez Litvinyenko meggyilkolásán túl hozzájárult az is, hogy Oroszország annektálta a Krím félszigetet, valamint a szíriai konfliktusban Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogatja.



Szkripal a brit külső hírszerzés (MI6) beépített ügynöke volt, aki tíz éven át dolgozhatott a briteknek. Az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese Nyugat-Európában tevékenykedő orosz ügynökök tucatjait leplezte le, és a hivatalos orosz vádak szerint ezért 100 ezer dollárt kapott az MI6-től. Szkripalt 2006-ban 13 év fegyházra ítélték, ám 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniába távozhatott. Azóta Salisburyben élt.