Dél-Korea

Lemondott a nemi erőszakkal megvádolt kormányzó

An Hi Dzsung, Dél-Cshungcshong tartomány kormányzója a Facebookon közölte: minden az ő hibája, és nagyon sajnálja, ami történt.



Titkárnője pár órával korábban élő televíziós interjúban állította azt, hogy a kormányzó tavaly június óta több alkalommal is megerőszakolta őt. Elmondása szerint mivel a férfi a főnöke volt, nem tudott nemet mondani neki.



Azért állt most a nyilvánosság elé, mert úgy érezte, másképp nem tud kikerülni ebből a helyzetből. A tartományi kormányzói hivatal is megerősítette An Hi Dzsung lemondását. A politikus tavaly ringbe szállt a kormányzó Együtt Demokratikus Párt elnökjelölti posztjáért, de végül nem ő, hanem a elnökválasztást is megnyerő Mun Dzse In lett a jelölt. A párt kedden közölte: az ügy miatt kizárja soraiból Ant.