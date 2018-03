Ragály

Magyarországon is terjed a szifilisz

A szifiliszes betegek száma a tőketerebesi járásban 16 százalékkal nagyobb a szlovák átlagnál. Kassa mellett, a magyar határtól 10 kilométerre fekszik a település. 2018.03.04 18:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Várkonyi Viktória, bőr- és nemigyógyász szakorvos az InfoRádiónak elmondta nem kell Szlovákiáig menni, hogy a szifilisz problémájáról beszéljünk, a betegség Magyarországon is terjed. 2015-ben 617 szifiliszes esetet jelentettek, 2016-ban 714-et, és ennél biztosan több beteg van – hangsúlyozta a szakértő.



Az EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály adatai szerint a Tőketerebesi járáshoz legközelebbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálták a legtöbb szifiliszes megbetegedést az elmúlt években. De Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is jelentettek megbetegedéseket.



A szifilisz nemi úton terjed, de nyálcserével is el lehet kapni a betegség bizonyos szakaszában – tájékoztatott a Várkonyi Viktória. Bár nem köztudott, de orális szex útján is megkapható – figyelmeztetett a szakértő. „Ha valaki átmeneti kapcsolatokat részesít, és az óvszerről elfeledkezik, akkor bizony az esélyét egy szifiliszes fertőzésre többek között nagy mértékben növeli” – fogalmazott.



Tünetek

Az első szakaszban a fertőzést követő harmadik hétben egy fájdalmatlan seb keletkezik a behatolási kapuban, ami magától visszafejlődik. Mivel nem fáj, így sokszor nehéz észrevenni – hívta fel a figyelmet a nemigyógyász.



Kezelés

Időben diagnosztizálva, a korai fertőző szakaszban antibiotikummal maradéktalanul gyógyítható. Ha valakit szifilisszel kezelésbe vettek, megelőző terápiát kell kapnia azoknak, akik bizonyos időtartamon belül szexuális kapcsolatot létesítettek vele. „A baj csak az, hogy a szifiliszes betegeknek névtelen a szexuális partnerkapcsolat-rendszere” – tette hozzá Várkonyi Viktória.