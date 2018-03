Megölték Kuciakot és élettársát

Szlovák újságíró-gyilkosság: 2007 óta nem hibázott ekkorát a szervezett bűnözés

Nicola Gratteri maffiaellenes olasz államügyész szerint Jan Kuciak szlovák újságíró meggyilkolásával túlságosan felhívták magukra a figyelmet. 2018.03.02 15:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nicola Gratteri maffiaellenes olasz államügyész szerint Jan Kuciak szlovák újságíró meggyilkolásával az ezzel gyanúsított 'ndrangheta dél-olaszországi bűnszervezet hibát követett el, mivel túlságosan felhívta magára a figyelmet.



Nicola Gratteri szerint nem számít meglepetésnek, hogy a 'ndragheta bűnszervezet klánjai megvetették lábukat Szlovákiában. Az olasz maffiaellenes ügyész a pénteki olasz sajtóban hangsúlyozta, hogy a dél-olaszországi szervezett bűnözés már legalább húsz éve jelen van Európa keleti államaiban, ahol befekteti és tisztára mossa az elsősorban drogkereskedelemből származó bevételeit.



Meglepetésnek az ügyész szerint Jan Kuciak és menyasszonya - Olaszországban is széles visszhangot kiváltó - meggyilkolása számít, mivel ezzel a bűnszervezet túlságosan is felhívta magára a figyelmet. "A 'ndrangheta Duisburg óta nem hibázott ekkorát" - mondta Nicola Gratteri arra a németországi városra utalva, amelynek egyik olasz pizzériájában 2007-ben dél-olasz klánok tagjai számoltak le egymással hat halottal.



Nicola Gratteri évtizedek óta a 'ndrangheta területének számító, dél-olaszországi Calabria maffiaellenes ügyészségét vezeti, és ezért védelem alatt is él. Ahogyan Roberto Saviano olasz újságíró-író is, mióta - 2006-ban - megjelent a nápolyi camorra bűnszervezetéről írt, Gomorra című könyve.



Saviano a La Repubblica című napilapban hangsúlyozta, hogy a 'ndrangheta most először ölt meg újságírót. Saviano is úgy vélte, hogy a szlovákiai gyilkosság nem illik a dél-olaszországi bűnszervezet "hagyományos" megfélemlítési módszereihez, ezért az olasz újságíró nem zárta ki, hogy az olasz klánok csak megrendelték Jan Kuciak elhallgattatását, de a gyilkosságot kelet-európai bérgyilkosok hajtották végre.



A'ndrangheta Olaszország és a világ egyik legerősebb maffiaszervezetének számít, a kilencvenes évektől maga mögé szorította a szicíliai Cosa Nostrát is. A családi klánokból felépülő 'ndrangheta a latin-amerikai és afrikai kábítószer első számú európai "forgalmazója", érdekelt a fegyverkereskedelemben és az embercsempészetben is. Éves üzleti bevételét több mint 4 milliárd euróra teszik. A pénzt az építőipartól kezdve a vendéglátásig mindenhova befekteti, még közbeszerzési pályázatokon való fiktív részvétellel is.



Olaszországban a második világháború óta 28 újságírót öltek meg bűnszervezetek, a legtöbbet a szicíliai maffia. Jelenleg 15 olasz újságíró él védelem alatt.