Erőszak

Őrizetbe vették a meggyilkolt szlovák újságíró utolsó cikkének több szereplőjét

Összesen hét személyt vett őrizetbe a szlovák rendőrség csütörtökön egy reggel kezdődött, több kelet-szlovákiai helyszínen tartott razzia során, amelyre az élettársával együtt meggyilkolt tényfeltáró újságíró, Ján Kuciak ügyében indított nyomozás keretében került sor - jelentette be Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány kassai sajtótájékoztatóján. Az őrizetbe vett személyek közül többet név szerint említ az a cikk, amely a meggyilkolt újságíró utolsó írásaként szerdán jelent meg.



A két kelet-szlovákiai városban, Nagymihályban (Michalovce) és Tőketerebesen (Trebisov) több helyszínen, magánházakban és cégeknél tartott razzia során őrizetbe vették és kihallgatták azt az Antonino Vadalát is, akinek neve a kalábriai 'ndrangheta maffiához állítólag közel álló személyek szlovákiai megjelenésével, ott végzett gazdasági tevékenységükkel, illetve kapcsolati hálózatukkal és politikai kötődéseikkel foglalkozó cikkben többször is megjelenik.



A többi őrizetbe vett személy szintén olasz, közülük ketten Antonino Vadala közvetlen rokonai, egyikük a testvére, Bruno Vadala, a másik pedig unokatestvére, Pietro Catroppa. Az őrizetbe vetteknek sajtóközlések szerint több évre visszamenőleg jelentős, mezőgazdasággal összefüggő üzleti érdekeltségeik vannak Szlovákiában.