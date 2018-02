Terrorizmus

Tavaly 25 terrorcselekményt akadályoztak meg az orosz szakszolgálatok

Oroszországban tavaly 25 terrorcselekményt akadályoztak meg a biztonsági szakszolgálatok - jelentette ki szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján Igor Kuljagin, az orosz Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság (NAK) apparátusának alelnöke.



Kuljagin szerint 2017-ben több mint félszáz terrorista "sejtet" számoltak fel, ugyanakkor több mint ezer ember megtagadta az együttműködést a szélsőségesekkel. A NAK-apparátus helyettes vezetője szerint az orosz fővárosban a labdarúgó Konföderációs Kupa alatt is akadályoztak meg merényletkísérletet.



Az orosz titkosszolgálatok 17 500 olyan külföldi bejutását akadályozták meg Oroszországba, akik a gyanú szerint terrorszervezetekkel állhattak kapcsolatban. Ezt részben a külföldi partnerekkel, egyebek között a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagállamaival folytatott együttműködés tette lehetővé.



Kuljagin elmondta, hogy Oroszországban tavaly negyedével - ezen belül az Észak-Kaukázusban a felére, Dagesztánban pedig a negyedére - csökkent a terrorizmussal összefüggő bűncselekmények száma. Ezek közé sorolta a merényletek előkészítése mellett a terrorszervezetek tagtoborzását, az erőszakcselekményekre történő uszítást és a túszejtéseket is.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyébként szerdán arról számolt be, hogy Kalugában őrizetbe vette az Artpodgotovka (Tüzérségi Előkészítés) elnevezésű "társadalmi mozgalom" négy tagját, akiktől 27 lőfegyvert, több mint száz fegyveralkatrészt, kilenc házi készítésű robbanószerkezetet, 3,5 kilogramm robbanóanyagot, több mint 200 lőszert, valamint hangtompítókat foglalt le. Az FSZB egyúttal felszámolta a csoport fegyvergyártó műhelyét is.



Az Artpodgotovka elnevezésű csoportot és az azonos nevű weboldalt Alekszandr Malcev, magát nacionalistának és anarchistának valló blogger és volt Szaratov megyei képviselő hozta létre, azzal a céllal, hogy "forradalmat szervezzen" Oroszországban.



Az Artpodgotovkát egy krasznodari regionális bíróság tavaly októberben szélsőséges szervezetnek minősítette. Malcev ellen júliusban büntetőeljárást indítottak "szélsőséges tevékenységre történő nyilvános felszólítás" címén és elrendelték a letartóztatását. A blogger a felelősségre vonás elől külföldre szökött.



A rendőrség adatai szerint két nappal a bolsevik forradalom 100. évfordulója előtt Moszkvában 302 embert állítottak elő, akiknél egyebek között szúró- és vágóeszközöket, sokkolókat, irritáló gázt tartalmazó palackokat, maszkokat, sisakokat és az Artpodgotovka csoportra utaló jelképeket találtak.