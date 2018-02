Gyilkosság

Leközölték a meggyilkolt szlovák újságíró utolsó írását

Az állítólag az olasz maffiához közel álló személyek szlovákiai tevékenységével és helyi kötődéseikkel foglalkozó cikket több más, főként kormánykritikus médium is átvette.



A jórészt adócsalási és ingatlanspekulációs ügyek feltárásával foglalkozó Ján Kuciak és barátnője holttestére vasárnap bukkant rá nagymácsédi (Velká Maca) családi házukban a rendőrség, amely a kettős gyilkosság elkövetésének körülményei alapján azt feltételezi, hogy a férfit munkájával összefüggésben ölhették meg. Az elkövetők kézre kerítésére a Robert Fico vezette szlovák kormány különleges nyomozó csoportot hozott létre a titkosszolgálatok bevonásával.



A gyilkosság nyomán felháborodott, felelősségre vonást követelő és az állam felelősségét hangoztató írások sora jelent meg a jelentős részben külföldi tulajdonban lévő szlovákiai sajtó címoldalain. Az ügyre, amelynek visszhangja egyre erőteljesebb politikai színezetet kap Szlovákiában, az ellenzéki pártok nagy része is hevesen reagált, kedden a kormányfő és a korábban már többször leváltani próbált belügyminiszter, valamint az országos rendőrfőkapitány távozását követelve. Ezt részben azzal indokolták, hogy a rendőrség nem "segített" a meggyilkolt újságírónak, akit korábban azzal "fenyegetett meg" egy általa különböző bűncselekményekkel összefüggésbe hozott, de el nem ítélt nagyvállalkozó, hogy majd ő is "minden mocskot felkutat" róla.



A kormánytagok és a rendőrfőnök menesztését szorgalmazó ellenzéki politikusok indoklásukban egyebek közt azokra, a pozsonyi liberális Sme napilapban megjelent közlésekre hivatkoztak, amelyek szerint Robert Fico kormányhivatalának alkalmazásában több olyan személy is van, akik korábbi gazdasági tevékenységük kapcsán összeköttetésben voltak olyan olasz vállalkozókkal, s akiket a lap az olasz maffiához közel állónak tart.



A liberális és erőteljesen kormánykritikus aktuality.sk portálnak dolgozó Ján Kuciak szerdán megjelentetett, befejezetlen cikke is az olasz 'Ndrangheta maffiához állítólag közel álló személyek Szlovákiában való megjelenésével, ottani gazdasági tevékenységével illetve kapcsolati hálózatukkal és politikai kötődéseikkel foglalkozik. Az írás az utóbbiak között említ különböző, a Fico kormánypártjához közel álló és annak tartott személyeket, mások mellett a miniszterelnök egyik korábbi asszisztensét, a jelenleg is a szlovák kormányhivatalban dolgozó Maria Troskovát, továbbá Viliam Jasant, aki jelenleg a kormányhivatal krízismenedzsmentért és állambiztonságért felelős részlegének a vezetője.



A 27 évesen meggyilkolt Kuciak írása 14 évvel ezelőtti eseményekig nyúl vissza. A cikkben szereplő információk jelentős részét azonban nem ő kutatta fel, hanem egy másik újságíró, a korábban a Plus 7 dni című legolvasottabb szlovák hetilapnak dolgozó Ivan Mego. A férfi a TA3 szlovák hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta: azért adta át információit Kuciaknak, mert saját szerkesztősége a tőle megrendelt írást végül nem volt hajlandó leközölni.

Ján Kuciak újságíró és élettársa ellen elkövetett kettős gyilkosság margójára Szarka Tamás néhány gondolata és egy dal, melyet e sajnálatos esemény ihletett

