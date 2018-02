Románia

Megszűnt a nagyváradi Reggeli Újság

Megszűnt a nagyváradi Reggeli Újság, az egyetlen olyan romániai magyar lap, amelyet román befektetők hoztak létre, és tartottak fenn közel 14 éven át. 2018.02.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Euro Media Kiadói és Sajtóház Rt. (Casa de Editura si Presa Euro Media SA) által kiadott lap 2004. március 8-tól heti hat számmal, majd később heti öt számmal jelentkezett, 2018-tól azonban már csak hetilapként jelent meg.



A lap szerkesztői a kiadvány honlapján közzétett közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy tőlük is független és "előttük is homályos okok" vezettek az újság megszűnéséhez. Szerintük a lap tulajdonosai elmulasztották fizetni a nyomdai költségeket, és a nyomda megtagadta a Reggeli Újság kinyomtatását. A szerkesztőség tagjai közölték, a "szégyenteljes helyzetnek" ők ugyanúgy áldozatai, mint a lap előfizetői.



A Bihar megyében terjesztett lap kiadóját a számos médiaérdekeltséggel is rendelkező Ioan és Viorel Micula ikertestvérek hozták létre és tartották fenn. Az elsősorban ásványvizet, üdítő és szeszes italokat gyártó és palackozó vállalkozók vagyonát 2017 végén 175-180 millió euróra becsülte a Capital gazdasági napilap.