Románia

Sztrájkolnak a parajdi sóbánya alkalmazottai

A Mediafax hírügynökség hétfői jelentése szerint a bányászok húsz százalékos béremelést, és Seprődi Zoltán bányaigazgató leváltását követelik. A bánya 135 alkalmazottjának 80 százaléka az országos minimálbért kapja.



A sztrájk a múlt hét csütörtökön spontán munkabeszüntetéssel kezdődött Parajdon, aztán az állami tulajdonban levő Salrom társaság más sóbányáira is kiterjedt. A román gazdasági minisztérium és a munkaügyi minisztérium is Bukarestbe hívta hétfőre a tiltakozók képviselőit, akik azonban megtagadták, hogy a fővárosba utazzanak.



Kelemen József, a parajdi sóbánya szakszervezeti vezetője a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a Salrom bányatársaság igazgatótanácsát kedd délelőttre hívták össze, és az igazgatótanács ülése előtt nincs miről tárgyalniuk. Azt is hozzátette: Parajdra várják a társaság vezetőit.



Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa ugyanakkor kijelentette, hogy az időjárási viszonyok miatt nemzetbiztonsági üggyé vált, hogy a parajdi sóbánya biztosítsa a sót az országutak és megyei utak megtisztításához. Székelyföldön havazott az elmúlt napokban, és a térségre is érvényes a meteorológiai szolgálat március elsejéig tartó narancssárga (másodfokú) figyelmeztetése a hideg időjárás miatt.



A parajdi sóbánya turisztikai szintjét 2017-ben több mint 640 ezren látogatták meg. A látogatók közül 281 ezren gyógykezelés részeként léptek a bányába, 360 ezer belépés pedig turisztikai céllal történt.