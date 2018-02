Lövöldözés

Florida kormányzója a fegyvervásárlás szigorítását és az iskolai biztonság erősítését javasolja

A fegyvervásárlás szigorítását és az iskolai biztonság erősítését javasolta pénteken Tallahassee-ban, a déli állam fővárosában tartott sajtótájékoztatóján Rick Scott floridai kormányzó



A republikánus politikus elmondta: az állam törvényhozóival együttműködve két héten belül döntést hoznak arról, hogy 21 évre emelik a fegyvervásárláshoz előírt életkort, legyen szó bármilyen fegyverről, akár kézifegyverről is. Kivételt ez alól csakis a 21 évnél fiatalabb katonák és rendfenntartók élvezhetnek.



Rick Scott hangsúlyozta azt is: olyan törvényen dolgoznak, amely "lehetetlenné tenné, hogy mentális problémákkal küszködők fegyvert használhassanak". Betiltják majd azon szerkezetek alkalmazását is, amelyek lehetővé teszik, hogy kézifegyvert tűzfegyverré alakítsanak. Erről egyébként a héten Donald Trump elnök már átküldött egy jegyzéket az igazságügyi minisztériumnak, felkérve Jeff Sessions tárcavezetőt, hogy dolgozzák ki az intézkedés jogi hátterét.



A kormányzó arra szólított fel, hogy minden floridai állami fenntartású iskolában legyen kötelező egy fegyveres rendőr jelenléte és legyen kötelező a diákok kiképzése arra, hogy mi a teendő "aktív lövöldözés" esetén.



Rick Scott azt követően jelezte e szigorítások szükségességét, hogy a parklandi iskolában a múlt szerdán a 19 éves Nikolas Cruz, az intézmény volt diákja lövöldözni kezdett. Ámokfutása 17 ember - 14 diák és 3 tanár, illetve iskolai alkalmazott - életét követelte. Cruz ellen 17 rendbeli, előre megfontolt gyilkosság miatt már vádat is emeltek.



Pénteken Robert Runcie, megyei tanfelügyelő bejelentette: megkezdték ugyan annak az iskolaépületnek a kitakarítását, ahol a tömegmészárlás történt, de az épület zárva marad, valószínűleg nem oktatnak többé benne. A tanfelügyelő azt javasolja, hogy bontsák is le, és a helyére emeljenek emlékoszlopot.