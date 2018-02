Zaklatási ügyek

A francia nők 12 százaléka volt nemi erőszak áldozata

A francia nők 12 százaléka állítja, hogy egyszer vagy több alkalommal is megerőszakolták, és 43 százalékukhoz úgy értek hozzá szexuálisan, hogy abba nem adta beleegyezését - derül ki az Ifop közvélemény-kutatóintézet felmérésből, amelyet pénteken tett közzé a France Info hírrádió.



A párizsi Jean Jaures Alapítvány megbízásából február 6. és 16. között 2167 francia nagykorú nő megkérdezésével készült reprezentatív felmérés arra is rávilágított, hogy a nők 58 százaléka szembesült már nem megfelelő viselkedéssel, 50 százalékuk kapott már szexista megjegyzéseket, 45 százalékuk pedig szexuális töltetű jelzéseket, 29 százalékuknak e-mailben vagy SMS-ben küldtek pornografikus üzeneteket.



A nemi erőszak áldozatainak többsége azt állítja, hogy jól ismerte a támadóját. A legtöbb esetében egy családtag volt az agresszor, s az esetek 36-48 százalékában az áldozat otthonában történt az erőszak.



A megerőszakolt nőknek csak 11-19 százaléka tesz feljelentést, 56-68 százalékuk pedig senkinek nem mondja el a környezetében, hogy mit élt át. A megerőszakolt nők 16-27 százaléka követett el a támadást követően öngyilkossági kísérletet.



"Miközben azt gondolhatnánk, hogy a háborút követő évek óta kevesebb nemi erőszak történik, úgy tűnik, hogy több" - mondta a közrádióban Michel Debout pszichiáter, a Jean Jaures Alapítvány vezetője.



Alice Debauche, a francia nemzeti demográfiai kutatóintézet (INED) szociológusa szerint hosszú távon jól érzékelhető, hogy a fiatalabb generációból a nők sokkal inkább tesznek feljelentést, mint az idősebbek, ha szexuális támadás éri őket. Az 1950-es és az 1960-as években szocializálódott nők még azt tanulták, hogy a beleegyezésük nélkül történő szexualitás megszokott - állítja a kutató.



"Az erőszakkal szembeni toleranciaszint egyre csökken. A nemi erőszakon túl a szexista erőszakosság az egész francia társadalmat érinti, ez nem marginális probléma" - tette hozzá Michel Debout.



A szociológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemi erőszakról az a téves képzet él a társadalomban, hogy éjjel, egy kihalt parkolóházban történik.



"Ez fantazmagória. Talán kevésbé zavaró azt gondolni, hogy házon kívül nagyobb veszélyben vannak a nők" - erősítette meg a pszichiáter, aki sajnálatosnak tartja, hogy a Weinstein-botrány kirobbanása óta az embereknek az a benyomása, hogy a nemi erőszak elkövetője egy, az emberek életén kívülálló, nagy hatalmú ember. "Ilyenek is léteznek, el is kell őket ítélni, de ez elfedi a jelenségnek a valós oldalát, azt, ami a mindennapi és a családi életben történik" - mondta a pszichiáter.