Gyász

Elhunyt Billy Graham világhírű amerikai prédikátor

Észak-karolinai otthonában 99 esztendős korában elhunyt Billy Graham világhírű amerikai prédikátor - jelentette be a nevét viselő Billy Graham Evangéliumi Szövetség.



Grahamet a kereszténység egyik legismertebb terjesztőjeként tartják számon, s nem csupán az Egyesült Államokban, hanem 1954 óta szerte a világban. Az Isten nagyköveteként is emlegetett baptista hitszónok 1977-ben Magyarországon, Tahiban is prédikált.



Több évtizedes pályafutása során - a Billy Graham Evangéliumi Szövetség becslései szerint - mintegy 210 millió embernek prédikált, nagygyűléseken, egyházi táborokban, televízión keresztül.



Graham 16 évesen lett elkötelezett keresztény, 1939-ben szentelték pappá, és az Egyesült Államokban 1949-ben vált széles körben ismertté, amikor Los Angelesben egy óriási sátorban prédikált.



Befolyásos volt a politikai életben is. Harry Trumantól Richard Nixonon át Ronald Reaganig több amerikai elnök közeli barátja volt, George W. Bush pedig - mint többször is nyilvánosan kifejtette - neki köszönheti megtérését.



1983-ban Reagan elnök a civilnek adható legmagasabb amerikai kitüntetést, a Szabadság Érdemérmet adományozta neki.



Mike Pence jelenlegi alelnök - maga is hívő evangéliumi keresztény - Twitter-bejegyzésében "az évszázad egyik legnagyszerűbb amerikaijának" nevezte a baptista tiszteletest.