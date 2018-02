Igazi hős

88 éves veterán mentett meg egy nőt a késes rablóktól

John Nixon látta, ahogy egy ötfős rablóbanda el akarja venni egy nő táskáját. Az eslő gondolata az volt, hogy eltereli a rablók figyelmét a sikoltozó nőről, ezért rájuk kiabált. A művelet sikerült is, a fiatalok ezután az ő pénzét kezdték el követelni. A nő eközben elmenekült.



"Jól jött a kiképzésem. Az egyiket a nyakán csaptam meg, amitől félig öntudatlan állapotba került. Azonban egy másik is kést rántott, így vele is foglalkoznom kellett. A félelem nincs a szótáramban"- mesélte később John Nixon a Telegraphnak.



A harc közben az idős férfi is megsérült, megvágták a fejét és a kezét.



A londoni rendőrség egyik felügyelője megerősítette, hogy a volt kommandós katonai és hírszerzési szolgálatot teljesített Némettországban, Egyiptomban és a Közel-Keleten. Az 1940-es években képezték ki.



A rablókat még nem sikerült elfogni.