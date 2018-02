Oxfam

Prostikkal rendeztek orgiákat - Bocsánatot kért a segélyszervezet vezetője

Bocsánatot kért kedden a nagy-britanniai székhelyű globális segélyszervezet, az Oxfam vezérigazgatója, amiért a csoport munkatársai szexbotrányba keveredtek Haitin és Csádban. 2018.02.20 14:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mark Goldring a londoni alsóház nemzetközi fejlesztési ügyekben illetékes bizottságának meghallgatásán elmondta: a botrány kirobbanása óta elvégzett belső vizsgálat eddig 26 további olyan esetet tárt fel, amelyben Oxfam-munkatársak gyanúsíthatók szexuális visszaélésekkel; ezek közül 16 Nagy-Britannián kívül történt.



Goldring elmondta azt is, hogy az elmúlt tíz napban hétezer, eddig rendszeresen adományozó magánszemély vonta meg anyagi támogatását a szervezettől.



Az Oxfam vezérigazgatója a keddi meghallgatáson elnézést kért "a haiti népnek és a szélesebb körű segélyezési tevékenységnek okozott károkért", valamint azért is, mert ő az első, "nyomás alatt tett" nyilatkozataiban igyekezett kisebbíteni a botrányt.



A The Times című konzervatív brit napilap február 9-én számolt be először arról, hogy az Oxfam egyes munkatársai prostituáltakkal rendeztek orgiákat 2011-ben Haitin, miközben még zajlottak a nem sokkal korábbi pusztító földrengés következményeinek elhárítását célzó humanitárius erőfeszítések.



A The Observer című vasárnapi baloldali brit lap azt tárta fel, hogy 2006-ban a csádi Oxfam-stáb szállására is prostituáltakat hívtak.



Az ügy miatt London és Brüsszel is jelezte, hogy felülvizsgálja a szervezet hivatalos támogatását.



Az Oxfam a tavalyi pénzügyi évben 32 millió font (több mint 11 milliárd forint) brit kormányzati támogatásban részesült; ebből származott bevételeinek 8 százaléka.



Az Európai Bizottság a botrányba keveredett segélyszervezet Haitin végzett tevékenységét tavaly 1,7 millió euróval támogatta.



Az Oxfam a minap közölte, hogy a történtekkel összefüggésben megvált négy, szexuális visszaélések elkövetésével vádolt munkatársától, mások önként mondtak fel.